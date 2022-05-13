Gelibolu Belediyesi aracılığıyla Çin Fujian eyaleti ile telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen online buluşmada, Gelibolu’da bulunan ihracatçı deniz ürünleri firmaları ile Çin’deki deniz ürünleri ithalatçı firmaları arasında yapılabilecek işbirliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirildi.
Haber: Caner AKŞİT
GELİBOLU BELEDİYESİYLE ÇİN FUJIAN EYALETİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI
Gelibolu Belediyesi aracılığıyla Çin Fujian eyaleti ile telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen online buluşmada, Gelibolu’da bulunan ihracatçı deniz ürünleri firmaları ile Çin’deki deniz ürünleri ithalatçı firmaları arasında yapılabilecek işbirliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirildi.