GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU BELEDİYESİYLE ÇİN FUJIAN EYALETİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi aracılığıyla Çin Fujian eyaleti ile telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen online buluşmada, Gelibolu’da bulunan ihracatçı deniz ürünleri firmaları ile Çin’deki deniz ürünleri ithalatçı firmaları arasında yapılabilecek işbirliği konularında verimli bir görüşme gerçekleştirildi.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Amatör Olta Balıkçılarından Balık Avı

buyukzafer 0

Özacar’dan KKTC’nin 37.Kuruluş Yıldönümü Mesajı

buyukzafer 0

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GELİBOLU ŞUBESİ’NDEN 29 EKİM EĞLENCESİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.