KAYMAKAM BEKİR ABACI KORUYUCU AİLE HİZMETİ BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca, koruyucu aile hizmetleri modeline ilişkin mevzuat ve işleyiş hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya, Kaymakamımız Bekir ABACI, Kaymakam Refiki Mehmet ÇELİK, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk BARTAN, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil SOYUAK, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl GÜÇLÜ, İlçe Jandarma Komutanı Cem GÖKDEMİR, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Haber: Ali GEZER