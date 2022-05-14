YÜLÜCE KÖYÜ KÖY HAYIRI YAPILDI

İlçemize bağlı Yülüce köyünde köy hayrı yapıldı.İlçemize bağlı Yülüce köy hayrı yapıldı.Geleneksel hale getirilen köy hayrında 2 bin kişilik etli pilav, ayran ve tatlı hazırlandı.

Köy meydanında, öğle namazı sonrası başlayan etkinlikte,Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Mevlit okunmasıyla devam eden etkinlikte daha sonra hazırlanan ikramların dağılımı yapıldı.

Köy hayrına Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN