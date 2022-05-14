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ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN YILSONU ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Anadolu Lisesi’nin yılsonu etkinlikleri kapsamında konser ve resim sergisi programı düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kaymakam Bekir Abacı, Kaymakam Refiki Mehmet Çelik, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca , öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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