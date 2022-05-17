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KIRCA DÜNYA OKUL SPORLARI OLİMPİYATLARINA KATILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi ve Gelibolu Yarımada Spor Kulübü sporcusu Eren Kırca, Normandiya Fransa’da gerçekleştirilecek olan Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarına katılacak.15-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Normandiya Fransa’da gerçekleştirilecek olan Gymnasiade (Dünya Okul Sporları Olimpiyatları) 2022 Yarışmasında Okçuluk branşında mücadele edecek olan Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi ve Gelibolu Yarımada Spor Kulübü sporcusu Eren Kırca, Makaralı Yay Genç Erkekler kategorisinde ülkemizi ve ilimizi temsil edecek.
Haber: Hilal GEZER

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