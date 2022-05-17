GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN ÖDÜLLÜ GELENEKSEL 19 MAYIS YARIŞMASI SONUÇLANDI

Gelibolu Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde geleneksel hale getirdiği resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler seçici kurul tarafından belirlendi.

Gelibolu Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde altıncı kez düzenlediği konusu bu yıl Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız” sözünden hareketle “Geleceğin Aydınlığında Türk Gençliğinin Yeri, Görev ve Sorumlulukları” olarak belirlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi.

Liseler arası düzenlenen, öğrencilere Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilincinin önemini kavratmak, edebiyat ve resim sevgisi aşılayabilmek, yeteneklerini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmek ve onların fark edilmesini sağlamak amacını taşıyan yarışmada, seçici kurul eserleri değerlendirerek dereceye giren eserleri açıkladı.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çoban ve Deniz Cankara, emekli Türkçe, Edebiyat ve Resim öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği öğretmenlerden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda; resim dalında 16 eser arasından Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Mustafa Hepalkaç birinci, Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Kader Durukan ikinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Rumeysa Çakıcı üçüncü oldu. Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Cebe’nin mansiyon ödülü kazandığı bu dalda Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Başak jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yapılan değerlendirme sonucunda şiir kategorisinde Gelibolu Fen Lisesi’nden Ece Çetin “Bu Toprakların Filizi” isimli eseri ile birinci, yine Gelibolu Fen Lisesi’nden Mehmet Efe Demirel “Dillerinde Hürriyet” başlıklı eseri ile ikinci, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Ezgi Kara “Seni Düşündükçe Isınıyor İçim” isimli şiiri ile üçüncü oldu. 18 eserin yarıştığı bu kategoride, seçici kurul tarafından Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Atakan Özcan’ın “Asrı Üç Geçe” isimli eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada kompozisyon kategorisinde ise, Gelibolu Fen Lisesi’nden Muhammed Yuşa Akın “Ahdimiz Olsun” eseri ile birinciliği, yine Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Yağmur Taşdeniz “Vatan Uğruna Vatan Olmalısın” isimli eseri ile ikinciliği, Gelibolu Anadolu Lisesi’nden Melis Bingüller “Yüreklerdeki Bahar Bayramımız” isimli eseri ile üçüncülüğü elde etti. 15 eserin yarıştığı bu dalda Gelibolu Anadolu Lisesi’nden İlayda Pezek’in “Emanetin Emanetimizdir” başlıklı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü. Haber: Caner AKŞİT