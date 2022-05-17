KAYMAKAM BEKİR ABACI, LİSELER ARASI GENÇ ERKEKLER HAVALI TABANCA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BİRİNCİ OLAN SPORCULARI MAKAMINDA KABUL ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı; Mersin İlinde düzenlenen Liseler Arası Genç Erkekler Havalı Tabanca Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan, Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencileri, Kubilay Özkulan , Kerem Sağdıç ve Mustafa Serttaş’ı makamında kabul ederek kendilerine hediyelerini takdim etti.

Genç sporcularımızı tebrik eden Kaymakam Abacı başarılarının devamını diledi.

Ziyaret esnasında genç sporcularımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ve Gelibolu Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya eşlik etti.Haber:Seda LİMAN ZENGİN