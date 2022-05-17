GELİBOLU SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET

Kaymakam Bekir Abacı Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle ziyarette bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Gülsüm Hanedan ve çalışanı Serkan Gül’ü makamında kabul etti.

İkili ile bir süre sohbet eden Kaymakamımız, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek tüm SGK çalışanlarının Sosyal Güvenlik haftasını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI” KUTLAMA MESAJI

Sosyal Güvenlik; bireyin yaşadığı toplum içerisinde insan onuruna yakışır bir şekilde, başkalarına muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmesinin teminatıdır. Bu teminatın en önemli unsurlarından biri de kaliteli, sürdürülebilir, insan odaklı bir sosyal güvenlik sistemidir. Bu çerçevede, 5502 Sayılı Kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmiş olup, reformla birlikte çok önemli gelişmeler kaydedilerek hızlı bir sürece girilmiş ve birtakım yenilikler getirilmiştir.

Ülkemizde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük reformlarından biri olan sosyal güvenlik reformu ile vatandaşlarımıza sağlanan hizmetlerin, daha etkin, daha hızlı ve daha kaliteli olması için sürekli bir yenilenme ve gelişme anlayışıyla yapılmakta ve hizmetler bu anlayışla devam ettirilmektedir.

Toplumun her kesimine doğumdan önce ve ölümden sonrasına dek hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumunun özverili çalışmaları ile vatandaşlarımızın almış olduğu hizmet kalitesi de günden güne artırılmakta, verilen hizmetlere aynı zamanda Kuruma gidilmeden e-devlet üzerinden de erişilebilmektedir.

Yaptıkları çalışmalar ile vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm için büyük gayretler sarf eden, yoğun bir iş yükü altında üstün çabalar sergileyen tüm Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ve vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutlar, saygı ve sevgilerimizi sunarım.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN