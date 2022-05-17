GESTAŞ ZAMLARI GERİ AL TEPKİSİ

Dün ilçemiz Pazaryeri Meydanında CHP Parti Binası önünde CHP İlçe Başkanlığı, Saadet Partisi,Gelecek Partisi, meclis üyeleri,Gelibolu Sağlık Turizm Kültür ve Sanat Derneği, Gestaş’ın yaptığı zamlara tepki gösterdiler.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptığı konuşmada; “GESTAŞ A.Ş Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki feribot ücretlerine 2022 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 30 oranındaki ilk zamdan sonra, Nisan ayı itibariyle yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda yeniden zam yapmıştır.Çanakkale’de şehir içi deniz ulaşımı, son 3 yıllık zaman diliminde kümülatif olarak yüzde300 oranında fahiş bir fiyat artışıyla karşı karşıya bırakılmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsünün faaliyete girmesiyle birlikte , araç geçişleri yönünden ulaşım alternatifi oluşması ile, özel tekel statüsü ortadan kalkmış olan Gestaş; rekabetin korunması hükümleri gereği hizmet standartlarını ve fiyat politikalrını alternatifine tercih edilebilir kılmak adına, ulaşım hizmeti alanlar lehine düzenlenmesi gerekirken; ücret tarifesini Köprünün ücret tarifesine yaklaştıracak oranlarda zamlara başvurarak rekabeti zedeleyici ve hizmet alanların aleyhine bir fiyat politikası benimsemiştir.

Deniz taşımacılığı girdi maaliyetlerinden eşdeğer ölçüde etkilenmekte olan diğer illerdeki (Yalova, İzmir, Bırsa, İstanbul) toplu deniz ulaşımı tarifeleri de değerlendirildiğinde Gestaş’ın fiyat politikalarının ve yapılan fahiş zamların kamu yararına aykırı olduğu, toplumun ortak gereksinimleri ile bağdaşmadığı, kamusal bir hak olan ulaşım hakkının ihlali niteliğinde olduğu açıktır.

Adaların ana karaya olan bağlantısını ve ilçelerin kent merkesine bağlantısını sağlayan toplu ulaşım hizmeti, kamu hizmeti niteliğinde bir faaliyettir.Bu hizmetin, toplumun büyük çoğunluğu tarafından karşılanması mümkün olmayan, düzenli ve sürekli kullanımı olanaksız hale getiren fahiş fiyatlarla sunulması, yalnızca ulaşım hakkını değil,; sağlık, öğrenim , adli ve idari mercilere başvuru gibi temel insan hakkı niteliğindeki diğer merkezi kamu hizmetlerine erişimi de doğrudan etkileyen bir hak ihlalidir.

Bu sebeplerle kamu hizmetlerinde kamu yararı ilkesine aykırı olan işlemlerden vazgeçilerek;

– 2022 yılı itibariyle GESTAŞ tarafından yapılan fahiş zamların geri alınmasını,

-Fiyat tarifelerinin adil, makul ve orantılı olarak belirlenmesini,

-Gestaş faaliyetlerinin kamu hizmeti niteliğinde olduğunun sorumluluğu ile, karar alma süreçlerine Çanakkale Halkı’nın temsilcileri olan yerel yönetimler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlanmasını talep ediyoruz.

Başlattığımız imza kampanyasında toplanan 1800 imza listesi İl Başkanlığına gönderilmiştir.Diğer ilçelerde toplanan imzalar, birleştirilerek Çanakkale Valiliği’ne teslim edilecektir.”ifadelerini kullandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN