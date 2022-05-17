“TROYA MÜZEMİZDEKİ ETKİNLİK PROGRAMINA TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ” “18 MAYIS ULUSLARARASI MÜZELER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü” hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı.Mesajda: “Müzeler, tarihe en somut şekilde yolculuk yapabildiğimiz medeniyet ve kültür mekanlarımızdır. Geçmiş ve gelecek kuşaklar arasındaki köprüler kuran müzelerimiz, adeta tarihin tanıklarıdır. Bu özel haftada gözbebeğimiz Troya Müzesi’nde düzenlenecek etkinlik ile birlikte müzelerin önemi ve yaşayan tarihin korunması anlamında hassasiyetlerin artacağı inancındayız. Kazandığı ödüllerle adeta bir ‘ödül avcısı’ olan Troya Müzemiz, bir dizi etkinlik programı ile müze severlere kapılarını açacak. Troya Müzemiz özel bir görsel şölene de ev sahipliği yapacak. Hafta boyunca devam edecek ‘3D Mapping’ olarak adlandırılan ve Troya Müzemizde ilk defa gerçekleşecek bu 3 boyutlu görsel şölen ile misafirlerimiz keyifli anlar yaşayacak. Bu özel programa tüm hemşehrilerimizi, özellikle tarih ve kültür hassasiyetlerinin gelişmesi, güçlenmesi açısından gençlerimizi ve çocuklarımızı davet ediyoruz.

Bu düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızda görev alan başta müze çalışanlarımızın olmak üzere, müzelerimizin oluşmasında emeği geçen kazı başkanlıklarımızın, tüm müze severlerin “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nü kutluyor; programda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” denildi.