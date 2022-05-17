ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN DİKKAT

Çarşamba günü güzel ve ılık başlayacak gün soğuk, fırtına, kuvvetli yağışlarla ve dolu ihtimali ile bitecek. Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli civarında başlayacak yağışlar akşam üstü tüm Trakya’da ve gece saatlerinde Marmara Bölgesinin tamamında etkisini gösterecek.

Yağışlarla birlikte sıcaklıklar hızlı bir şekilde düşecek.Yarın dolu ihtimali oldukça yüksek. Yağış başlarken ayrıca kuvvetli bir fırtına bekleniyor. Bunun için de önlemler alınmalı. Yağışlar gece geç saatlerde etkisini kaybedecek. Haber: Ali GEZER