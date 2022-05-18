AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SERHAD SÜRÜCÜ’NÜN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI” KUTLAMA MESAJI

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 19 Mayıs 1919’da Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bir milletin istiklal ve istikbali için başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olmuştur. Bağımsızlık mücadelesinde birlikte ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz, hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır.

İstiklal ve istikbal mücadelesinin ilk adımının atıldığı bu önemli tarihin gençliğe ithaf edilmesi, yarınları inşa edecek olan gençlerimize ne denli değer verildiğinin de önemli bir göstergesidir.

19 Mayıs 1919’daki aynı ruh ve azimle, bugün de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletini seven, bayrağına sahip çıkan, vatanını koruyan gençlerimiz bu mücadelemizde en büyük dayanağımızdır. Ecdadımızdan aldığımız bu kutlu emaneti, daha ileriye taşıyacak olanlar gençlerimizdir. İhtiyacımız olan inancı, azmi ve cesareti gençlerimizde görmek bizleri daha kıymetli bir sorumluluğun altına sokmaktadır. Bu inançla, daha müreffeh bir Türkiye hedefimize doğru hep birlikte yürüyoruz. İdeallerinden ödün vermeden, cumhuriyetin ve demokrasinin emanetçisi olan gençlerimize güvenimiz ve inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT