KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI” KUTLAMA MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı yayınladı.Kaymakam Abacı mesajında;• “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un, 103 üncü yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür.

İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiş; Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur.

19 Mayıs 1919’da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bugün bu duyguların yaşatılması için hepimize, özellikle Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir.

Sevgili Gençler; aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, bu istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi.

Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır.

Birlik ve beraberlik içinde bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, milletçe bizi birbirimize daha çok kenetleyecektir.

Gençlerimizin emanetinde bulunan Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve değerli Geliboluluların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER