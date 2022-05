“19 MAYIS 1919’DA YAKILAN BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ HEP DİRİ TUTACAĞIZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ortak bir mesaj yayımladı:

“1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlanan Milli Mücadelenin ilk adımları, 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başladı. İtilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nın fitilinin ateşlendiği o günlerde başlayan millet hareketi dalga dalga yayılmış; milletimiz vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda her yaştan, her kesimden ferdiyle bir bütün olarak mücadele edeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü gençlerimize armağan ederek, aynı zamanda ülkenin birlik ve bütünlüğünde en önemli görevin gençlerde olacağını da işaret etmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bu dönemde, yine en büyük sorumluluklardan biri gençlerimize düşmektedir. 100 yıllık bu emanetin korunması ve yüceltilmesi için hep beraber daha çok çalışmalı, Kurtuluş Savaşı’na da ilham olan Çanakkale Ruhu’nu daima rehber edinerek gelecek nesillere aktarmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl geçse de her zaman genç, zinde ve lider ülke olma iddiasını, bu ruhla sürdürmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; Çanakkaleli hemşehrilerimizin, değerli gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.”