19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI BELİRLENDİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 103. yıldönümü programı belli oldu.Tören ilçemiz 2.Kolordu Komutanlığı karargah binası (saat 10:00’da )Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu yapılarak başlanacak.Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunacak.

Program Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda saat 11:00’de tören sunuculuğunu Spor Eğitim Uzmanı Ayşe Tekiroğlu tarafından yapılacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Basketbol Antrenörü Yavuz Engin tarafından yapılacaktır.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kutlama Programı”icrası gerçekleştirilecektir. Tören programı saat 12:30’da sona erecektir.

19 Mayıs Programı akşam fener alayı ve Mehmet Erdem konseri ile sona erecek.Haber: Seda LİMAN ZENGİN