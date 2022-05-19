GAZİ SÜLEYMAN PAŞA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BİLİM ŞENLİĞİ PROGRAMI

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Öğrencileri Bilim Şenliği programı düzenledi.Okul Müdürü Orhan Keskin öğrencilerimiz için bilimin temellerini attığımız Bilim Şenliğimizin açılışını gerçekleştirdik. Etkinliğimizi hazırlayan Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü öğrencilerine, onlara rehberlik eden başta kulüp öğretmenimiz Hatice Yağmurlu Kaya ve öğretmenlerimize, açılışımıza katılıp öğrencilerimizin heyecanını paylaşan İlçe Kaymakamımız Sayın Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Zafer Mete ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Tahir Karaca’ya teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdiler. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri tek tek gezen Kaymakamımız, projeleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Çocukların bilimsel düşünce ile yetiştirmenin önemi, bu tür şenliklerin öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine vesile olduğunu belirten Kaymakam Abacı “Sevgili öğrenciler eminim ki proje çalışmalarınızın her biri ilerde başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Çocuklarımızın teorik bilgiden uygulamaya yönelmeleri noktasında bu şenliğin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Projede emeği geçen başta öğretmenlerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda düzenlenen “Bilim Şenliği” ne Kaymakam Bekir Abacı, Kaymakam Refiki Mehmet Çelik, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, İl genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN