YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLERİ VERİLDİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103. Yıl dönümü kutlama programı düzenlendi.

Program saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması, şiirlerin okunması, sporcuların hazırladığı gösteriler,dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Program Gelibolu Fen Lisesi Öğrencisi Muhammed Yuşa Akın’ın 19 Mayıs ve Mustafa Kemal Atatürk adlı şiirini okuyarak başlatıldı.

Ardından Gül Başak Korkmaz yönetiminde Gelibolu JIMKA Spor Kulübü Karate gösterisi yapıldı.

Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Yavuz Engin yönetiminde basketbol sporcuları gösterilerini sergilediler.

Gelibolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Aytaç Akdağ Yönetiminde Okçuluk sporcuları gösteri düzenlediler.

Sporcuların gösterilerinin ardından dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerinin verildi.

Basketbolda dereceye giren okullarda;

Üçüncü Akademik Kültür Koleji

İkinci Gelibolu Anadolu Lisesi

Birinci Gelibolu Fen Lisesi oldu.

Ödüllerini Kaymakam Bekir Abacı sporcuları tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.

Masa tenisi turnuvasında Yıldız Kızlar Turnuvasında Masa Tenisi Yıldız Kız Kategorisinde İkinci Amerikan Kültür Koleji , birinci NamıkA Kemal Ortaokulu oldu.

Ödüllerini Gelibolu 2.Kolordu Komutanı Rasim Yaldız sporcuları tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.

Masa Tenisi Genç Erkek Kategorisinde üçüncü Hakimiyeti Milliye Ortaokulu, ikinci Amerikan Kültür Koleji, birinci Namık Kemal Ortaokulu oldu ödüllerini Gelibolu 2.Kolordu Komutanı Rasim Yaldız sporcuları tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.

Masa Tenisi Genç Kız kategorisinde üçüncü Gelibolu Anadolu Lisesi, ikinci Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , birinci Gelibolu Fen Lisesi oldu.Ödüllerini Gelibolu 2.Kolordu Komutanı Rasim Yaldız takdim etti.

Masa Tenisi genç erkeklerde üçüncü Gelibolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Ece Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci Gelibolu Fen Lisesi oldu.Ödüllerini Gelibolu 2.Kolordu Komutanı Rasim Yaldız takdim etti.

Satranç müsabakasında Satranç Yıldız kategorisinde üçüncü Eren Yazıt Amerikan Kültür Koleji, ikinci Emre Kural Namık Kemal Ortaokulu, birinci Arda Can Şahin 100. Yıl Barış Ortaokulu

ödüllerini vermek üzere Gelibolu Kaymakam Bekir Abacı takdim etti.

Satranç Gençler Kategorisinde üçüncü Furkan Gürek İmam Hatip Lisesi, ikinci Ata Berkan Zorlukol Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birinci Mustafa Aktay Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu ödüllerini Kaymakam Bekir Abacı takdim etti.

Okçuluk müsabakasında Makaralı Yay Genç Kadınlar Kategorisinde üçüncü Yağmur Karakurumer Amerikan Kültür Koleji, ikinci Tuana Rüya Yılmaz Gelibolu Anadolu Lisesi, birinci Armağan sepetçi Gelibolu Anadolu Lisesi’nden oldu.Ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar takdim etti.

Makaralı Yay Genç Erkekler kategorisinde üçüncü Beren Taşçı Gelibolu Anadolu Lisesi, ikinci Gökay Altıntaş Gelibolu Anadolu Lisesi, birinci Noyan Çerçi Amerikan Kültür Koleji oldu.Ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar takdim etti.