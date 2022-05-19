KAYMAKAM BEKİR ABACI KIBRIS GAZİSİ SERDAR COŞAN’I ZİYARET ETTİ

Kaymakamımız Bekir ABACI, İlçemiz Yazıcızade Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Serdar COŞAN ve eşini ziyaret etti. Gazi Serdar COŞAN ve eşi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, gazilerimizin kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Gazi Serdar COŞAN ve eşi Kaymakam Bekir ABACI’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyarete Kaymakam Refiki Mehmet ÇELİK ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker ERDİHAN eşlik etti.