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KAYMAKAM BEKİR ABACI YENİ AÇILAN İŞ YERİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafınca desteklenerek İş Kurma Projesi kapsamında, Gökhan Barca tarafından Camiikebir Mahallesinde açılan kafe ve tost salonu işletmesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Gökhan Barca ve eşi ile bir süre sohbet ederek kendilerine yeni iş yerlerinde bol kazançlar diledi.
Barca ailesi, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretlerde Kaymakam Abacı , Kaymakam Refiki Mehmet Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Caner AKŞİT

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