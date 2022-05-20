19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI FENER ALAYI VE MEHMET ERDEM KONSERİYLE TAÇLANDI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Fener Alayı ve Mehmet Erdem konseriyle taçlandı.

Her yıl coşku ile kutlanan 19Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu yıl da müthiş kalabalık ve coşkuyla ykutlandı. Milli mücadelenin 103.yılındailçemizde Gelibolu Belediyesi öncülüğünde düzenlenen meşaleli Fener Alayı yürüyüşü ile 19Mayıs coşkusu doruğa ulaştı.

Fener Alayının hemen sonrasında ilçemizdeki etkinlikler finalinde sahne alan Mehmet Erdem, bayramımızı, coşkumuzu, kıvancımızı ezgilerle çoğaltmamıza vesile olarak verdiği konserle muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.Belediye Başkanı Mustafa Özacar sanatçı Mehmet Erdem’e Atatürk Plaketi ve buket çiçek sunarak verdiği müzik ziyafetinden dolayı Gelibolu Halkı adına teşekkür etti . Konser saat 12:00’ye yaklaşırken sona erdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN