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19 Mayıs Kutlamaları Muhteşemdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Eğritaş’ta bulunan Gelibolu Amerikan Koleji’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dün yapılan muhteşem törenlerle okul bahçesinde kutlandı.
Öğretmenlerin öğrencileriyle hazırladıkları karografiler , maç gösterileri, koro ve marşlarla turnuvalı oyunlardan oluşan program törenlere katılan velilerin alkışlarıyla zaman zaman kesilirken gözyaşlarını tutamayanlar da vardı.
Tamamen Atatürk, Cumhuriyet, Demokrasi , Bağımsızlık ve Milli Mücadele ögeleriyle işlenen gösteriler öğrencilerin başarılı sunumlarıyla hem törene katılan velilerin hem de okul öğretmenlerinin göğsünü kabarttı.Bu konuda geniş programı Pazartesi günkü gazetemizde okuyabilirsiniz.
Haber: Ali GEZER

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