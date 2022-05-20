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Geleneksel Bahar Şenlikleri Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde bulunan 18 Mart Üniversitesi’ne bağlı Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun geleneksel hale getirildiği ve her yıl sonuna doğru hazırlanan etkinlikler önceki gün Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda öğrenciler tarafından yapıldı.
Okul Müdürü ve İdarecileriyle birlikte Yüksekokul Akademisyenlerin de katıldığı Bahar Şenliklerine Kaymakam Abacı da katıldı.
Öğrencilerin spor ve yarışma etkinliklerinden oluşan eğlenceli programa katılım büyüktü.Okul öğrencilerinin çok büyük bir bölümünün de katıldığı yarışmalarda başarılı olan takınlara kupa, başarı belgesi ve madalyalar dağıtıtıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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