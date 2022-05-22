“ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİHİ ALAN FOTOĞRAF MARATONU” SONUÇLARI BELLİ OLDU

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu, bugün yapılan seçici kurul değerlendirmesi ile sonuçlandı.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığının (ÇATAB) Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile gerçekleştirdiği ve 13-14 ve 15 Mayıs tarihlerinde yapılan fotoğraf maratonuna Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen fotoğrafçıların yanı sıra Avustralya (Sydney) ve Macaristan gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen fotoğrafçılar da katılım gösterdi.

Çanakkale kara ve deniz savaşlarının yaşandığı coğrafyanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve görsel değeri yüksek fotoğraflarla gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı fotoğraf maratonuna katılan fotoğrafların jüri değerlendirmesi ise bugün Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Eceabat’taki hizmet binası toplantı salonunda yapıldı.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

1-(TFSF Altın Madalya) Hasan Uçar – İzmir

2-(TFSF Gümüş Madalya) Ahmet Mücen- İstanbul

3-(TFSF Bronz Madalya) Kader Yetişken- Edirne

Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü Makbule Yıldız- Kütahya

Jüri Özel Ödülü Volkan Karagülleoğlu – Kocaeli

Mansiyonlar

1-Halit Bozkuş- Bursa

2-Sertaç Nurtan- İstanbul

3-Uğur Kaygusuz- Edirne

Küllerinden doğan bir ulusun kahramanlık destanının yazıldığı ve her noktası şehit kanları ile sulanmış olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nın fotoğraf sanatının yaygın ve etkili gücü ile tanıtılması ve elde edilecek görsel materyallerin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, katılımlarıyla bu etkinliklerine destek veren bütün yarışmacılara ve Fotoğraf Sanatı Federasyonu’na teşekkür ederek, ödül alan fotoğrafçıları kutladı.

Yarışmanın ödül töreni ise Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yarışmaya dair sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/…/canakkale…

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