BAŞKAN TURAN AVRUPA ŞAMPİYONU AKTÜRK İLE BİR ARAYA GELDİ “KIRKPINAR’DA ALTIN KEMERİ ALMADAN GELMEK YOK”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milli Güreşçi, Avrupa Şampiyonu Feyzullah Aktürk’ü ve Antrenörü Halil Pulat’ı TBMM’de misafir etti.“Çanakkale’mizden şampiyonların çıkması bizleri gururlandırıyor” diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Lapseki Belediyemizin sporcusu, milli güreşçimiz, Avrupa Şampiyonu Feyzullah Aktürk ve Antrenörü Halil Pulat kardeşlerimiz ile Gazi Meclis’imizde bir araya geldik. Feyzullah Aktürk, her yarışmada başarılarına bir yenisini ekliyor. Milli Güreşçimiz, en son bir kez daha Avrupa Şampiyonu olarak tarihteki 100. altın madalyamızı kazanıp bizleri gururlandırmıştı. Yeni şampiyonluklarını heyecanla bekliyoruz. Feyzullah kardeşimize de söyledik, Kırkpınar’da altın kemeri almadan gelmek yok. İnanıyoruz ki bunu da başaracak.”