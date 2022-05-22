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GÜNEYLİ KÖYÜ HAYRI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yapılan hayırda dualar okundu, pilav ve helva dağıtımı yapıldı.Güneyli Köyü hayrına Kaymakam Bekir Abacı, İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü,İlçe Müftüsü Mustafa Turgut ve çok sayıda vatandaş katıldı.Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu “Yapılan hayrın köyümüzehayırlara vesile olmasını diliyoruz.Edilen duaları Allah kabul etsin.Katılım sağlayan herkese Kaymakamımız Bekir Abacı’ya, İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’ye , İlçe Müftüsü Mustafa Turgut’a, hocalarımıza teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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