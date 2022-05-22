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BAYIRKÖY HAYRI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Bayırköy Köy Hayrı Pazar günü yapıldı.Köy hayrında Kur’an – Kerim okundu, pilav ve tatlı ikramında bulunuldu.
Bayırköy Muhtarı Cevdet Bağbaşı; “Hayrımızı bugün yaptık.Edilen dualarımızı, hayırlarımızı Allah kabul etsin, hocalarımıza ettikleri dualarından dolayı ve davetlilerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Köy Hayrına İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Haber: Ali GEZER

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