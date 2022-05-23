1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GELİBOLU TRİATLONU SONA ERDİ

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonunun Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Eski Jandarma İskelesinde gerçekleşen ödül törenine Vali İlhami AKTAŞ’ ın yanı sıra Eceabat Kaymakamı Mustafa Çifçiler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, sporcular ve sporseverler katıldı.

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, koşu, bisiklet ve tekrar koşu etaplarından oluşan duatlon yarışları ile 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşuyu kapsayan Elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde Türkiye’nin en iddialı 550 triatletinin çetin mücadelesine sahne oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonun son gününde triatletler, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bisikletle geçişinin de içerisinde yer aldığı 2100 metre yüzüp, 112 kilometre bisiklet pedal çevirip, 23 kilometre koşarak triatlonu tamamladılar.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu ödül töreninde dereceye giren 1. BBK, 2. Denizli Gençlik Gücü ve 3. Battal Boys takımlarına ödülleri, Vali İlhami AKTAŞ tarafından verildi.

Ödül törenin ardından Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram YALÇINKAYA, desteklerinden dolayı Vali İlhami AKTAŞ’a teşekkür edip, plaket takdim etti.

Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Vali İlhami AKTAŞ, 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti