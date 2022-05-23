GÜNEYLİSPOR GELECEĞİNİ İNŞA EDİYOR

Güneylispor geleceğini inşaa ediyor.Güneylispor Başkanı “Güneylispor olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Spor, bir milletin gençlerinin onu ayakta tutmasını sağlar.” sözünü vizyon edinerek çıktığımız bu yolda; Başkanımız İbrahim DOĞAN ve yönetim kurulunun destekleriyle hocamız Tuncay KAHRUMAN önderliğinde geleceğin Güneylispor’unun inşaası çalışmalarımız kapsamında Gelibolu Akademispor kulübüyle bir hazırlık maçı düzenledik.

Gelibolu Akademispor kulübünün hocası Ersoy ÖZ hocamıza ve Ahmet Hocaya bize gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ederiz. Müthiş bir mücadele ve takımdaşlık ruhu gösteren her iki takım çocuklarımızı da canı gönülden tebrik ederiz.

Çocuklar: Hayallerinizi canlı tutun… İnanç, kendinize güvenme, vizyon, sıkı çalışma, azim ve kendinizi adama olduğunda her şeyi başarabileceğinizi bilin… Bizler daima sizinle beraberiz, geleceğimiz sizlersiniz, bizlere inanın ve güvenin…” İfadelerine yer verdi.Haber:Ali GEZER