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FRANSA’DAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜLER

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Fransada düzenlenen Normandia Gymnasia(Okul Sporları Olimpiyatları) ında sporcumuz Eren Kırca , makaralı yay genç erkekler kategorisinde 2. Yine aynı yarışmada Abdullah Aslım Yusuf Bahadır Eryılmaz ile birlikte takım halinde 1. Ve karışık takımda Hazal Burun ile birlikte 3. oldular.Gazetemiz olarak sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederiz
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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