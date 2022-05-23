FRANSA’DAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜLER

Fransada düzenlenen Normandia Gymnasia(Okul Sporları Olimpiyatları) ında sporcumuz Eren Kırca , makaralı yay genç erkekler kategorisinde 2. Yine aynı yarışmada Abdullah Aslım Yusuf Bahadır Eryılmaz ile birlikte takım halinde 1. Ve karışık takımda Hazal Burun ile birlikte 3. oldular.Gazetemiz olarak sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederiz

Haber: Seda LİMAN ZENGİN