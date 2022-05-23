“TÜRK KIZILAY’IN SINIRLARI ÜLKENİN DIŞINA TAŞTI”

“EN ÖZEL FAALİYETLERİ, DESTANLAR VE ŞEHİTLER DİYARI ÇANAKKALE’MİZ İÇİN BEKLİYORUZ”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Kızılay Çanakkale Şubesi Başkanı Erdoğan Madak ve beraberindeki heyeti Gazi Meclis’te misafir etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “Türk Kızılay’ı afetlerde, tüm zor dönemlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumlarımızdan biri. Türk Kızılay, sadece Türkiye’de değil, dünyada da insani hizmetleriyle örnek alınan ve sınırları ülkemizin dışına taşan bir kurumumuz. Nerede bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat eli onlara dokunuyor. Çanakkale Şubemiz ile şehrimizde yapılan hizmetler konusunda istişarelerimiz oldu. Sembol kurumlarımızdan Kızılay’ın en özel faaliyetlerini, Destanlar ve Şehitler Diyarı Çanakkale’miz için bekliyoruz. Bizler Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’mize, hemşehrilerimize fayda sağlayacak her proje için omuz vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.

Ziyarette bulunan Türk Kızılay Çanakkale Şubesi heyetinde Erdoğan Madak, Ergin Sezen, Nahide Dalkıran, Tuğba Nergiz ve Elif Ürkel yer aldı.