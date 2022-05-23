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Türkiye Birincilik Ödülü İlçemizdeki Öğrencilerden

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Balıkesir’de düzenlenen, Okullar Arası Bisiklet Gençler Yıldızlar Türkiye Birinciliğininde birincilik ödülü ilçemiz öğrencilerinden geldi.
Gazetemiz olarak katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Başarı tablomuz:
Zamana Karşı:
Genç Bayanlar A Halime Savran 1.
Genç Bayanlar B Azra Çalışkan 5.
Yıldız Bayan Tuğçe Savran 1.
Yol Yarışı:
Genç Bayanlar A Halime Savran 1.
Genç Bayanlar B Azra Çalışkan 4.
Yıldız Bayan Tuğçe Savran 1. oldu.Haber: Caner AKŞİT

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