Balıkesir’de düzenlenen, Okullar Arası Bisiklet Gençler Yıldızlar Türkiye Birinciliğininde birincilik ödülü ilçemiz öğrencilerinden geldi.
Gazetemiz olarak katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Başarı tablomuz:
Zamana Karşı:
Genç Bayanlar A Halime Savran 1.
Genç Bayanlar B Azra Çalışkan 5.
Yıldız Bayan Tuğçe Savran 1.
Yol Yarışı:
Genç Bayanlar A Halime Savran 1.
Genç Bayanlar B Azra Çalışkan 4.
Yıldız Bayan Tuğçe Savran 1. oldu.Haber: Caner AKŞİT
Türkiye Birincilik Ödülü İlçemizdeki Öğrencilerden
Balıkesir’de düzenlenen, Okullar Arası Bisiklet Gençler Yıldızlar Türkiye Birinciliğininde birincilik ödülü ilçemiz öğrencilerinden geldi.