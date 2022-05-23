YÜKSEKOKULDAKİ ŞENLİKLER BU YIL DAHA RENKLİYDİ

Piri Reis Meslek Yüksekokulu Yıl sonu şenlikleri öğrencilerin de morel ve motivasyonlarını yükseltti.

Okulun bu şenliklerini fotoğraflayan ve yazanmedya kolu Eda Üçmen, Sevde Durmaz ve Muhammed Özer bizde gördükleri 10 gün 60 saatlik eğitim sonunda, okullarının bahar şenliklerini haberleştirerek ve gazetemize bir sayfa hazırlayarak, gazeteciliğe ilk adımı attılar.Rehber öğretmenleri Salih Torlak’ın rehberliğinde ve öncülüğünde 10 gün devam eden 60 saat süreli eğitim sonunda hazırlanan bu sayfayı bize yayınlanmak üzere getirdiler.Biz de mememnuniyetle kabul ettik.

Tamamen onların başarıları olan bu haberlerin yayınlanmasıyla belki de bu öğrencilerimizin yeni bir mesleğe adım atarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak istedik.

Geçtiğimiz hafta okul müdürü Abdülkerim Diktaş’ın her Salı Günü okulda düzenlediği etkinlikler sonucu bu başarılı çalışmanın da çıktığına inandık ve okul medya kolunun sunumunu değerlendirerek işte sizlere haber yaptık.

Geleneksel Bahar Şenlikleri Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda Yapıldı

İlçemizde bulunan 18 Mart Üniversitesi’ne bağlı Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun geleneksel hale getirildiği ve her yıl sonuna doğru hazırlanan etkinlikler önceki gün Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda öğrenciler tarafından yapıldı.

Okul Müdürü ve İdarecileriyle birlikte Yüksekokul Akademisyenlerin de katıldığı Bahar Şenliklerine Kaymakam Abacı da katıldı.

Öğrencilerin spor ve yarışma etkinliklerinden oluşan eğlenceli programa katılım büyüktü.Okul öğrencilerinin çok büyük bir bölümünün de katıldığı yarışmalarda başarılı olan takınlara kupa, başarı belgesi ve madalyalar dağıtıtıldı.

Haber ve Fotoğraflar: Eda Üçmen – Sevde Durmaz – Muhammed Özer