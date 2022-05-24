SALI PAZARINDA SOKAK HAYVANLARI YARARINA KERMES

İlçemiz ve civarındaki sokak hayvanlarının besleme ve tedavileri yararına kadınların Salı pazarı Kuşçu Parkı karşısında çamların altında kurduğu sergide 3,5,10,20,50 TL’ye montlar, kabanlar, ayakkabılar, terlikler, perdeler, takılar, çocuk kıyafetleri ve oyuncakları gibi 1001 çeşit ürün sokak hayvanları yararına satışa sunuldu

Haber: Seda LİMAN ZENGİN