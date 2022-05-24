GELİBOLU KENT KONSEYİ ÇOCUKLARA ÇEVRE KİRLİLİĞİ EĞİTİMİ VERDİ

Gelibolu Kent Konseyi çocuklara çevre kirliliği eğitimi verdi.

Gelibolu Kent Konseyi meclisi “Gelibolu ‘Kent Konseyi Çevre Meclisi’ olarak Çocuklarımızı doğaya ve çevreye duyarlı bir toplum için eğitim verdik. Çevre kirliliği, her anımızı etkileyen sağlıklı bir yaşam konusudur. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur.Biz doğayı korudukça doğada bizi korur.” İfadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT