ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK GELİBOLU

Gelibolu Tarih ve Çevre Derneği Başkanı Emel Okandan Sardalya Sokağına ziyarette bulundu.Okandan “Çöpüne Sahip Çık Vakfı’ndan Ece Hanım Gelibolmuza gelerek Sardalya Sokağımızı ziyarette bulundular. Ortaklaşa yapacağımız “Çöpüne Sahip Çık” projesinin ses getireceğine inanıyoruz. Sadece Belediye çalışanlarımızdan beklemek değil bizlerinde çöpümüze sahip çıkması gerekiyor. Doğanın güzellikleri sadece anı olarak kalmasın. Doğaya sahip çıkalım, güzellikleri sahip çıkmak için oturup düşünme ve tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirme zamanı.” İfadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER