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KAYMAKAM BEKİR ABACI ÜSTÜN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı İlçemizde süt ürünleri üretimi faaliyetinde bulunan Üstün Süt Ürünleri üretim tesislerini ziyaret etti.
Firma sahibi Olcay Üstün tarafından karşılanan Kaymakam Abacı , üretim tesisini dolaştı ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Olcay Üstün nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür etti. Haber: Ali GEZER

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