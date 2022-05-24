Kaymakam Bekir Abacı İlçemizde süt ürünleri üretimi faaliyetinde bulunan Üstün Süt Ürünleri üretim tesislerini ziyaret etti.
Firma sahibi Olcay Üstün tarafından karşılanan Kaymakam Abacı , üretim tesisini dolaştı ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Olcay Üstün nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür etti. Haber: Ali GEZER
KAYMAKAM BEKİR ABACI ÜSTÜN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Kaymakam Bekir Abacı İlçemizde süt ürünleri üretimi faaliyetinde bulunan Üstün Süt Ürünleri üretim tesislerini ziyaret etti.