KAYMAKAM BEKİR ABACI ÜSTÜN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı İlçemizde süt ürünleri üretimi faaliyetinde bulunan Üstün Süt Ürünleri üretim tesislerini ziyaret etti.

Firma sahibi Olcay Üstün tarafından karşılanan Kaymakam Abacı , üretim tesisini dolaştı ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Olcay Üstün nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür etti. Haber: Ali GEZER