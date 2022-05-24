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Gelibolu Yeşilleniyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince; İlçemiz genelinde yeşil alanlarımıza, 4 bin adet çalı, sarmaşık grubu, ağaçlandırma çalışmaları dogrultusunda ise 55 çınar, 50 fıstık çamı, 90 ıhlamur, 110 oya ağacı, 50 alev ağacı, 30 mavi selvi, 140 karayemiş ağacı atıksu arıtma tesisi, çarşı, kurban kesim alanı ve parklar ile planlama dahilinde Eğritaş bölgesi ile meydan düzenlemeleri kapsamında yaz boyunca ekipler tarafından toprakla buluşturulacak.
Haber: Hilal GEZER

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