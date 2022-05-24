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KABATEPE TESİSLERİ İHALEYLE KİRAYA VERİLECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kabatepe günübirlik tesisleri kiraya verileceğini duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 84Ada/1 Parselde bulunan Kabatepe Günübirlik Tesisleri’nin 3 (üç) ay süreliğine kiralama ihalesi yapılacak .Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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