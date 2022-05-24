GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU KENT KONSEYİ ÇEVRE MECLİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “TEMİZ BOLAYIR PROJESİ” İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından yürütülen “Temiz Bolayır Projesi” ile ilgili dün Bolayır Köyü’nde toplantı düzenlendi.
Toplantıya; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Kaymakam Bekir Abacı, Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bekir ÇELEN, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Gelibolu Malmüdürü Arif Çelik , Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yöneticisi Ece Kuray Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi yetkilileri ve Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can katıldı.
Toplantıda; Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından yürütülen “Temiz Bolayır Projesi” kapsamında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verildi..
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

buyukzafer 0

BELEDİYE’DEN KIYAFET VE KIRTASİYE YARDIMI

buyukzafer 0

DİKKAT..!Covid-19 ‘u Umursamayanlara Önemli Uyarı…!

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.