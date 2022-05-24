Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından yürütülen “Temiz Bolayır Projesi” ile ilgili dün Bolayır Köyü’nde toplantı düzenlendi.
Toplantıya; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Kaymakam Bekir Abacı, Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Bekir ÇELEN, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Gelibolu Malmüdürü Arif Çelik , Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yöneticisi Ece Kuray Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi yetkilileri ve Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can katıldı.
Toplantıda; Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından yürütülen “Temiz Bolayır Projesi” kapsamında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verildi..
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU KENT KONSEYİ ÇEVRE MECLİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “TEMİZ BOLAYIR PROJESİ” İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
Gelibolu Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından yürütülen “Temiz Bolayır Projesi” ile ilgili dün Bolayır Köyü’nde toplantı düzenlendi.