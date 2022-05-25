Vali İlhami AKTAŞ’tan STK’lara Ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gelibolu ilçesine giden Vali İlhami AKTAŞ, burada Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömür İŞSEVER ve Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet NALBANT ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, odaların faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömür İŞSEVER ve Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet NALBANT, Vali İlhami AKTAŞ’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ’ın Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretlerine Gelibolu Kaymakamı Bekir ABACI ve Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad SÜRÜCÜ eşlik etti.Haber: Ali GEZER