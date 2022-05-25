Vali İlhami AKTAŞ Ziyaretlerini Halk Eğitim Merkezi’nde Sürdürdü

Vali İlhami AKTAŞ, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduğu Gelibolu ilçesinde Gelibolu Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.Gelibolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği kurslar ve kursiyerlerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk eğitim merkezleri tarafından açılan kursların mesleki açıdan büyük kazanımlar getirdiğini ve bu kurslar sayesinde birçok insanın kendi işini kurduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu’ya çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi ziyaretinde Vali İlhami Aktaş’a Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü eşlik etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN