CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN TREN KATLİAMININ 10.DURUŞMASINDA ÇORLU’DALAR

CHP İlçe Örgütü Çorlu Tren Katliamı’nın 10. duruşması için kazada hayatını kaybeden ailelere destek olmak amacıyla Çorlu’daydılar.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parllak; “Çorlu Tren Katliamı’nın 10. Duruşmasında Hak Hukuk Adelet için Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek,İstanbul İl başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek olmak için meydanlardaydık…”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN