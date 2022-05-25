GÜNCEL HABERLER 

CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN TREN KATLİAMININ 10.DURUŞMASINDA ÇORLU’DALAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Örgütü Çorlu Tren Katliamı’nın 10. duruşması için kazada hayatını kaybeden ailelere destek olmak amacıyla Çorlu’daydılar.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parllak; “Çorlu Tren Katliamı’nın 10. Duruşmasında Hak Hukuk Adelet için Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek,İstanbul İl başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek olmak için meydanlardaydık…”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

CHP İlçe Başkanı Parlak Güven Tazeledi

buyukzafer 0

ULTRASONİK SES FREKANSIYLA MÜSİLAJ MÜCADELESİ

buyukzafer 0

NALBANT’TAN KIRTASİYECİLERE DESTEK MESAJI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.