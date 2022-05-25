TÜRK MUTFAĞI HAFTASI MÜNASEBETİYLE EVREŞE’DE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşi Emine ERDOĞAN ‘ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik düzenlendi.

2022 yılından itibaren ülkemizde ve tüm dünyada dikkat çekecek düzeyde etkinliklerle kutlanmaya başlanan 21-27 Mayıs “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında, Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından, Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe, Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Bekir Abacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.

Etkinlikte Vali İlhami Aktaş ve Kaymakam Abacı’ya ikram edilen yöresel ürünler hakkında şeflerden bilgiler alarak ilimiz gastronomisinin zenginleşmesi ve markalaşmasına katkı sunan herkese emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Etkinlik, yöresel ikramların tadılmasının ardından sona erdi.

Haber:Hilal GEZER