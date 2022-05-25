VALİ İLHAMİ AKTAŞ KAVAKKÖY LAVANTA BAHÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Vali İlhami Aktaş, İlçemiz Kavakköy Beldesi’nde 250 dönüm arazi üzerine kurulan, lavanta bahçesini ziyaret etti.

Lavanta bahçesi sahibi Nevzat Aktepe tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, hasat zamanı yaklaşan ve üretimiyle ilimize katma değer sağlaması beklenen lavanta bahçesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden lavanta bitkisi hakkında bilgiler aldı.

Lavanta bahçesi ziyaretinde Vali İlhami Aktaş’a, Kaymakam Bekir Abacı ve Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü eşlik etti.

Lavanta Bahçesi sahibi Nevzat Aktepe, ziyaretlerinden dolayı Vali İlhami Aktaş ve Kaymakam Abacı’ya teşekkürlerini iletti.

Haber: Ali GEZER