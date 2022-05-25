VALİ İLHAMİ AKTAŞ ŞEHİT ÖMÜR GÜLÜNAY’IN AİLESİNİ ZİYARET

Vali İlhami Aktaş, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi 34. Hudut Tugay Komutanlığında görevli iken Aktütün Karakolunda bir tankın mevzilenmesi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömür Gülünay’ın ailesini ziyaret etti.

KaymakamBekir Abacı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Türker Erdihan, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün de bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömür Gülünay’ın eşi Derya Gülünay ile bir süre görüşerek sohbet etti ve ihtiyaçlarını sordu.

Vali İlhami Aktaş, şehitlerimizi rahmet ve saygıyla andı, şehit ailesine minnet duygularını iletti.

Şehidimizin eşi Derya Gülünay, Vali İlhami Aktaş ve Kaymakam Abacı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkürlerini iletti.Haber: Caner AKŞİT