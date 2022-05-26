“GÖKÇEADA DEVLET HASTANEMİZ YENİ BİNASINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI”

GÖKÇEADA’DA İLK DEFA BİRİNCİ BASAMAK YOĞUN BAKIM YATAĞI OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi’nin yeni yerinde hizmete başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni binada hasta yatağı kapasitesinin artırıldığının belirten Turan: “Ülkemizin en büyük adası, deniz turizminin gözdesi ve muhteşem doğasıyla adeta parlayan bir yıldız olan Gökçeada’mızın devlet hastanesi, modern, donanımlı yeni binasında hemşehrilerimize hizmet sunmaya başladı. Eski binasında 15 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastanemiz, artık yeni binasında 21 hasta yatağı ve 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde 4 hasta yatağı ile toplamda 25 hasta yatağı kapasitesiyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlk defa açılacak yoğun bakım ünitemiz acil durumlarda hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Ayrıca 4+1 hasta yataklı diyaliz ünitesi ve röntgen cihazı da bulunmakta. USG cihazı ve ameliyathane malzemeleri dahil tıbbi cihazların büyük bir kısmı yeni teknoloji ürünleri alınarak hizmete sunuldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimize yeni yatırımların gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.