Buradan Kim Sorumlu?

Yıllarca denizciliğe hizmet eden tarihi fener son yıllarda dijitalleşen kontroller nedeniyle terkedilince burası sahipsi mi kaldı?

Bir ara Başkan Özacar’ın; “burasını Belediye olarak biz aldık. Burayı bir müze haline getireceğim.!”dediği fener sahası sahipsiz kaldı. Fenerin ve binanın çevresindeki koruma parmaklıklarının da kırılıp, dökülmesinden sonra burası her an bir kazaya neden olabilecek durumda buraya gelip, dolaşan vatandaşların çocuklarının uçurumdan aşağıya düşebileceği gibi korkuluklara dayananların da aşağıya uçmaları maalesef mümkün. ayrıca tam bir çöplük haline gelen sahada buraya ziyarete gelip giden birçok yerli ve yabancı turistin de dikkatini çekmekten geri kalmıyor.

BURASINA KİM KARIŞIYOR?

Belediye mi, Kaymakamlık mı, Tarihi Alan Başkanlığı mı yoksa Kültür Turizm Bakanlığı mı buranın bir sahibi yok mu? Her kim karışıyorsa bir an evvel burada kötü şeylere sebep olmadan elini atsın vatandaşlar da gazetemizi sık sık arayarak şikayetlerini bildiriyorlar.

.Haber: Recep YÜZÜAK