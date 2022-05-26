1354 Gelibolu Derneği Başkanlığından Duyuru

1354 Gelibolu Derneği Başkanı Raci Durmuş uyuşturucuya önlem amaçlı duyuruda bulundu. Durmuş; “Uyuşturucu ve madde bağımlılığına çözüm bulmak için 06.06.2022 tarihinde Ankara’da toplanıyoruz.

Canı yanan, yanmayan bu konuda destek olmak isteyen herkesimi davet ediyorum .Maalesef uyuşturucu terörüne Türk Gençliğine yapılan soykırıma sessiz kalmayalım.” ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER