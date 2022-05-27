KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR.!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, hava sıcaklıklarının artacağı ifade edildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak olurken, Mayıs ayının sonlarında sıcaklıklar gündür 30 dereceyi aşacak. Meteorolojiden yapılan bilgilendirmede, “Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde(gece sıcaklıklarının 4 ila 6 derece, gündüz sıcaklıklarının 8 ila 12 derece) seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ve Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

İlçemizde bugünden itibaren gündüz sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. Akşam sıcaklık ise 20 derece dolaylarında seyir edecek.