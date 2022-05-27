AKARYAKITA ÇİFTE ZAM!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkmasıyla akaryakıta bir zam daha geldi.Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı. Zammın ardından benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı aştı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün LPG’ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin ve motorine zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı..